Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità è una servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare code interna tra le uscite Casilina e Appia e tre Cassia Veientana Tiburtina in esterna code dalla Casilina la Tiburtina dal Aurelia alla Pontina cose sulla 91 Roma Fiumicino altezza ANSA del Tevere verso il centro ci spostiamo sulla Pontina con altezza Pomezia Verso il raccordo anulare traffico intenso poi sulle consolari salari e Cassia rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali da Labaro a via dei Due Ponti Cambiamo argomento in programma per domani venerdì 10 ottobre lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa so Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione riprende alle 20 e prosegue fino al termine del servizio sono a rischio le linee notturne Nella notte tra oggi ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 10:25