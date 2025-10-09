Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla via del Ma dov'è un incidente provoca code tra raccordo anulare via dell'ippica in direzione centro disagi anche su via della selciatella strada chiusa per incidente tra Torre del Padiglione il bivio per la Pontina In entrambe le direzioni deviazioni sul posto siamo a Roma sul raccordo anulare con interna tra le uscite che si linea pietra Cassia Veientana Tiburtina in esterna code dalla Casilina alla Tiburtina e dal Aurelia alla curia anche sulla 91 Roma Fiumicino a partire da Ponte Galeria fino alla ANSA del Tevere è sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 si sta in coda dalla raccordo anulare alla tangenziale est verso quest'ultima ci sposiamo sulla statale Pontina A quale altezza Pomezia direzione raccordo anulare code sull'Aurelia da Malagrotta a via Aurelia Antica verso il centro sulla Appia code da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla Salaria sulla Cassia rispettivamente code da Villa Spada via dei Prati Fiscali e da Labaro a via dei Due Ponti ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 09:40