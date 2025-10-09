Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio su via selciata dell'altezza genio civile sulla Pontina strada chiusa per incidente tra Torre del Padiglione il bivio per la Pontina In entrambe le direzioni deviazioni sul posto prestare Attenzione ci spostiamo a Roma sul raccordo in internet tra Casilina e a Pietra Cassia Veientana Tiburtina in esterna code dalla Casilina alla Tiburtina e dal Aurelia alla Pontina lunga e coda e poi sulla 91 Roma Fiumicino da Ponte Galeria a scrivere verso il centro e traffico intenso sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo anulare alla tangenziale est verso quest'ultima code sull'Aurelia da Malagrotta a via Aurelia Antica verso il centro traffico intenso poi sulle altre consolari ingresso a Roma sull'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sulla Salaria e Cassia rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e da Labaro a via dei Due Ponti gode infine Colombo da via di Acilia via di Mezzocammino verso Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 09:10