Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccolta parlare Dove troviamo Chiudi interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna code dalla Prenestina la Tiburtina e dalla Cassia all' Aurelia per traffico sul tratto Urbano della A24 Ci sono code dal raccordo anulare alla tangenziale est verso quest'ultima code sull'Aurelia da Malagrotta via Aurelia Antica verso il centro di Roma e spostiamo sulla statale Pontina lunghe code da Pomezia a Castel di Decima Verso il raccordo anulare traffico intenso poi sulle consolari ingresso a Roma sull'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle poi sulla Salaria e Cassia rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e da Labaro a due punti e cambiamo argomento in programma per domani venerdì 10 ottobre lo sciopero di 24 ore per trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa solo la rete Atac sono le fasce di garanzia è fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione li prende alle 20 e prosegue fino al termine del servizio sono a rischio le linee notturne Nella notte tra oggi e domani è regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia e da Federico Ascani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

