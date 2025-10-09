' Via Romagna' e cicloturismo al via i lavori | tabellazione completa del percorso della Nove Colli
La Provincia di Forlì-Cesena ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del progetto ‘Via Romagna – una rete di percorsi ciclopedonali’, finalizzato a rendere i percorsi ciclistici del nostro territorio più accessibili, sicuri e attrattivi per cicloturisti e amanti delle passeggiate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: romagna - cicloturismo
La ciclovia VenTo è un progetto che punta a collegare Venezia e Torino lungo circa 700 chilometri, seguendo il corso del Po. Attraverserà quattro regioni – Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte – e numerosi centri storici e borghi, da Ferrara a Mant - facebook.com Vai su Facebook
Non solo spiagge: la Via Romagna punta sulla bici come volano di sviluppo - A dispetto del grande attrattore che è il mare, del wellness balneare e dello sviluppo incondizionato di alberghi costieri nati sotto il segno della “riminizzazione”, la Romagna, la provincia che più ... Lo riporta ilsole24ore.com
Cicloturismo, in E-R via ad 'Agricycle' - Romagna 'Agricycle', nuovo format per cicloturisti desiderosi di scoprire la geografia del made in Italy agroalimentare promosso dagli agriturismi di ... Come scrive ansa.it