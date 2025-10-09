Sì al mega data center in città. Il Consiglio approva il piano della Giambelli, proprietaria dell’area in via Santa Maria Molgora, dove il grande archivio dati sorgerà in collaborazione con U-Lab, società milanese specializzata in ingegneria urbanistica e ambientale. Il progetto si inserisce nel “triangolo” dell’ alta tecnologia fra Agrate e Vimercate, vicino all’ Energy Park dove c’è già Cisco - che ha presentato un nuovo piano per l’ infrastruttura ottica destinata all’ IA - e altre realtà dell’hi-tech. Un intervento da 90mila metri quadrati, 82mila dei quali destinati alla nuova attività e il resto a terziario direzionale che porta in dote anche un nuovo bosco da 40mila metri quadrati e due rotonde, una tra via Santa Maria Molgora e via Rovereto, e l’altra fra via Bolzano e via Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via libera al nuovo data center. Alla città 10 milioni in opere