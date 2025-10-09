Via libera al nuovo data center Alla città 10 milioni in opere
Sì al mega data center in città. Il Consiglio approva il piano della Giambelli, proprietaria dell’area in via Santa Maria Molgora, dove il grande archivio dati sorgerà in collaborazione con U-Lab, società milanese specializzata in ingegneria urbanistica e ambientale. Il progetto si inserisce nel “triangolo” dell’ alta tecnologia fra Agrate e Vimercate, vicino all’ Energy Park dove c’è già Cisco - che ha presentato un nuovo piano per l’ infrastruttura ottica destinata all’ IA - e altre realtà dell’hi-tech. Un intervento da 90mila metri quadrati, 82mila dei quali destinati alla nuova attività e il resto a terziario direzionale che porta in dote anche un nuovo bosco da 40mila metri quadrati e due rotonde, una tra via Santa Maria Molgora e via Rovereto, e l’altra fra via Bolzano e via Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: libera - nuovo
Svincolo di Gazzada, via libera al nuovo progetto: code e disagi addio?
Nuovo studentato a Borgo Trento, arriva il primo via libera dal Comune
Calciomercato Inter, novità su Lookman: Oaktree da il via libera per un nuovo rilancio ai meneghini!
Stasera di nuovo in onda Inclusione A Ruota Libera. In studio con Claudio Alunno sarà presente Orietta Schiariti - Educatore Paraprofessionale della Ecker Hill Middle School - Distretto Scolastico di Park City -Utah, USA. Parleremo di come funziona il support - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO “Palestina libera”, nuovo corteo a Perugia https://ift.tt/XstTpe2 https://ift.tt/UAOI6pz - X Vai su X
Via libera Pe a nuove regole per stop esenzione visti Schengen - Via libera dal Parlamento europeo alla riforma del meccanismo che permette di reintrodurre l'obbligo di visto per l'ingresso in Schengen per soggiorni brevi in caso di minacce ibride o violazioni. Come scrive ansa.it
Nuovo Ddl Semplificazioni, cosa cambia per le farmacie: dai test ai vaccini - Il nuovo Ddl Semplificazioni ridisegna il ruolo delle farmacie: vaccini per over 12, test diagnostici, telemedicina, scelta del medico e terapie ... Come scrive quifinanza.it