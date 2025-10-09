Via Guido Reni cittadini occupano il cantiere e bloccano i lavori della nuova ciclabile
Si sono ritrovati di mattina per bloccare i lavori. Un gesto estremo di protesta contro la nuova ciclabile di via Guido Reni. Semplici cittadini, commercianti, giovani e adulti sono scesi in strada oggi, giovedì 9 ottobre, intorno alle otto del mattino ed hanno occupato il cantiere dove gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ciclabile via Guido Reni, il Comune tira dritto. I cittadini si organizzano per una petizione popolare
Ciclabile via Guido Reni, Legambiente incalza il Comune: “Andate avanti col progetto”
Ciclabile di via Guido Reni, i residenti: "Riparate quella lungo il Tevere, qui non serve. Ridateci i parcheggi"
Residenti di via Guido Reni in protesta contro il tracciato del Grab - Protesta dei residenti di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio a Roma, contro il progetto del Grab, il Grande raccordo anulare delle bici, che prevede il passaggio del percorso ciclabile lungo la ...
Ciclabile in via Guido Reni a Roma, i residenti bloccano il cantiere: «Progetto insensato, toglie parcheggi e ostacola la viabilità» - Momenti di tensione nel quartiere Flaminio: un cittadino ha cercato di fermare i mezzi pesanti spostando le transenne ...