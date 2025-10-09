Via alla Fiera agricola in versione autunnale Tra le novità il cambio look del Foro Boario

Torna la Fiera Agricola Mugellana a Borgo San Lorenzo, e per certi versi è "inedita", nonostante le sue 44 edizioni, che ne fanno uno dei più longevi e tradizionali appuntamenti per la zootecnia nazionale. Per la prima volta si tiene nel mese di ottobre, quando solitamente le date erano all’inizio dell’estate. E poi sarà la prima edizione ad utilizzare i nuovi spazi del Foro Boario ristrutturato. Altra variante di quest’anno è l’assoluto protagonismo del mondo ovino. L’attuale edizione vedrà una presenza ridotta di capi bovini e l’assenza di mostre e campionati destinati a mucche e tori; sostituiti dalla mostra nazionale degli ovini di razza appenninica. 🔗 Leggi su Lanazione.it