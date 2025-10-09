Via al Festival del Paesaggio in mongolfiera

I saluti del presidente Giorgio Monti, la proiezione del video "L'Adda in mongolfiera" e subito la prima tavola rotonda fra esperti su un tema chiave: "Il parco oltre il parco: le sfide della conservazione e dell'innovazione del paesaggio nei contesti metropolitani". Tutto pronto, si alza domani alle 9.45 il sipario su "Paesaggire&Paesaggiando", il primo Festival del Paesaggio del Parco Adda Nord, riflessione, dibattito ed eventi a tutto campo con un filo rosso, anzi blu: quello del paesaggio fluviale, immortalato da pittori e fotografi, da sempre in trasformazione. Prima giornata domani, il Festival si concluderà ufficialmente lunedì alle 18 con una conferenza a tema leonardesco.

In questa notizia si parla di: festival - paesaggio

