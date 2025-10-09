Via aiuto! Scappa dai carabinieri e si schianta sui tavolini pieni del bar La situazione
Un pomeriggio di paura ha scosso il cuore del quartiere universitario, dove un inseguimento ad alta velocità ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Scene di panico tra i passanti, tavolini rovesciati e sirene che hanno squarciato il silenzio di un pomeriggio autunnale. L’episodio, conclusosi con un arresto rocambolesco, ha messo in evidenza quanto una manovra sconsiderata possa mettere a rischio decine di vite. I residenti, ancora sotto shock, raccontano di aver visto la piccola vettura sfrecciare tra le vie strette a una velocità folle, finendo la sua corsa contro gli arredi di un locale molto frequentato della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Avvicina un anziano cieco: “Ti aiuto io”. Invece gli ruba l’orologio e scappa
Mette a segno una truffa a Torino Lucento, viene scoperto e malmenato, scappa e chiede aiuto: "Hanno rapito la mia fidanzata"
Aggredisce una donna, lei muore dopo anni in coma e lui scappa in Francia: arrestato insieme a chi lo aiutò a fuggire
Buonasera ho bisogno di aiuto mi e scappato il cane in zona Fabrizio un rottweiler femmina di nome zara docile con tutti una cucciola di 2 anni - facebook.com Vai su Facebook
Lancia una gatta dal finestrino e scappa: caccia ai responsabili a Cervinara, in Irpinia https://fanpage.it/napoli/lancia-un-gatto-dal-finestrino-e-scappa-caccia-ai-responsabili-a-cervinara-in-irpinia/… via @fanpage - La gattina è stata ribattezzata "Fortunata" pro - X Vai su X
Scappa ai controlli dei carabinieri, arrestata una pusher di 42 anni - Un inseguimento ad alta tensione, tra le vie del centro e i binari della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, si è concluso con l’arresto di una 42enne reggiana. Scrive ilrestodelcarlino.it
Scappa dai carabinieri sulla statale 554 e si schianta su un albero: denunciato - Sottoposto al test dell’etilometro, il 33enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,31 grammi per litro Momenti concitati la notte scorsa lungo la strada statale 554, dove un ... Riporta unionesarda.it