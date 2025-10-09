Via aiuto! Scappa dai carabinieri e si schianta sui tavolini pieni del bar La situazione

Un pomeriggio di paura ha scosso il cuore del quartiere universitario, dove un inseguimento ad alta velocità ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Scene di panico tra i passanti, tavolini rovesciati e sirene che hanno squarciato il silenzio di un pomeriggio autunnale. L’episodio, conclusosi con un arresto rocambolesco, ha messo in evidenza quanto una manovra sconsiderata possa mettere a rischio decine di vite. I residenti, ancora sotto shock, raccontano di aver visto la piccola vettura sfrecciare tra le vie strette a una velocità folle, finendo la sua corsa contro gli arredi di un locale molto frequentato della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

