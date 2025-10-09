Via aiuto! Scappa dai carabinieri e si schianta sui tavolini pieni del bar La situazione

Thesocialpost.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di paura ha scosso il cuore del quartiere universitario, dove un inseguimento ad alta velocità ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Scene di panico tra i passanti, tavolini rovesciati e sirene che hanno squarciato il silenzio di un pomeriggio autunnale. L’episodio, conclusosi con un arresto rocambolesco, ha messo in evidenza quanto una manovra sconsiderata possa mettere a rischio decine di vite. I residenti, ancora sotto shock, raccontano di aver visto la piccola vettura sfrecciare tra le vie strette a una velocità folle, finendo la sua corsa contro gli arredi di un locale molto frequentato della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

via aiuto scappa dai carabinieri e si schianta sui tavolini pieni del bar la situazione

© Thesocialpost.it - “Via, aiuto!”. Scappa dai carabinieri e si schianta sui tavolini pieni del bar. La situazione

In questa notizia si parla di: aiuto - scappa

Avvicina un anziano cieco: “Ti aiuto io”. Invece gli ruba l’orologio e scappa

Mette a segno una truffa a Torino Lucento, viene scoperto e malmenato, scappa e chiede aiuto: "Hanno rapito la mia fidanzata"

Aggredisce una donna, lei muore dopo anni in coma e lui scappa in Francia: arrestato insieme a chi lo aiutò a fuggire

Scappa ai controlli dei carabinieri, arrestata una pusher di 42 anni - Un inseguimento ad alta tensione, tra le vie del centro e i binari della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, si è concluso con l’arresto di una 42enne reggiana. Scrive ilrestodelcarlino.it

Scappa dai carabinieri sulla statale 554 e si schianta su un albero: denunciato - Sottoposto al test dell’etilometro, il 33enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,31 grammi per litro Momenti concitati la notte scorsa lungo la strada statale 554, dove un ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Via Aiuto Scappa Carabinieri