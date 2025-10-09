Vi racconto la sfida della sanità digitale italiana tra infrastrutture dati e competenze L’intervento di Butti

Quando ci siamo assunti la responsabilità del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 (Fse 2.0), lo abbiamo fatto consapevoli che ogni rivoluzione, anche la più piccola, richiede tempi di gestazione. Ma è proprio in quei tempi – nei cicli progressivi, negli affinamenti costanti – che si forgiano le svolte durature. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: creare un sistema sanitario più efficiente, inclusivo e connesso, garantendo sia ai cittadini un accesso unico e semplice ai proprio dati, che strumenti utili per la cura, la prevenzione e le politiche pubbliche al sistema sanitario stesso. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi racconto la sfida della sanità digitale italiana tra infrastrutture, dati e competenze. L’intervento di Butti

