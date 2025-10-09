Veterinari aggrediti | patto con uno studio legale per tutelare le vittime
L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Caserta ha attivato una convenzione con uno studio legale specializzato per garantire la tutela legale gratuita ai colleghi vittime di aggressioni o episodi di violenza durante l’esercizio della professione.La decisione nasce in risposta ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
