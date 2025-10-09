Veterinari aggrediti | patto con uno studio legale per tutelare le vittime

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Caserta ha attivato una convenzione con uno studio legale specializzato per garantire la tutela legale gratuita ai colleghi vittime di aggressioni o episodi di violenza durante l’esercizio della professione.La decisione nasce in risposta ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: veterinari - aggrediti

Piacenza,"veterinari aggrediti… ma non dai cani

Veterinari aggrediti e minacciati di morte durante controllo in un panificio

Cerca Video su questo argomento: Veterinari Aggrediti Patto Studio