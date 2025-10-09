Vertice lampo Friedkin-Gualtieri | sprint sullo stadio della Roma

Roma, 9 ottobre 2025 – Dan Friedkin e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si sono visti nelle ultimissime ore all’Hotel Cavalieri, a Monte Mario, a margine dell’assemblea generale della European Football Clubs in corso di svolgimento nella Capitale. L’obiettivo dichiarato: accelerare l’iter del nuovo stadio giallorosso. La riunione è avvenuta mentre al Cavalieri si susseguivano interventi e contatti tra dirigenti e istituzioni del calcio europeo. Lo stadio della Roma diventa una questione di Stato Il dossier: Pietralata al centro. Sul tavolo, i passaggi amministrativi per l’impianto di Pietralata: la Roma punta a chiudere il pacchetto tecnico–burocratico che precede la Conferenza dei Servizi, con il Comune determinato a tenere i tempi stretti concordati nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it