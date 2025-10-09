Vertenza Cooper Standard fumata bianca sull’accordo salva-operai | Un sospiro di sollievo per i dipendenti
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Amministrazione Comunale di Battipaglia accoglie con un sospiro di sollievo le notizie Giunte dall’ incontro a Roma, presso il Ministero delle Imprese, fra le OO.SS. e la proprietà della fabbrica Battipagliese della Cooper Standard, storica realtà del nostro apparato produttivo dedita alla produzione di guarnizioni per l’automotive. Non si parla più di chiusura dello stabilimento che sembrava essere, inevitabilmente, prossima. E questa è già una bellissima notizia per i circa 400 lavoratori della fabbrica, in sciopero ed in presidio davanti allo stabilimento, da ormai un mese, e per quelli dell’indotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
