Verso tregua a Gaza | prima intesa su ostaggi e ritiro delle truppe

Una svolta attesa da mesi scuote il dossier mediorientale: Israele e Hamas sottoscrivono la prima fase di un piano che promette tregua, scambio di prigionieri e ritiro militare lungo una linea concordata. Donald Trump rivendica l’intesa e la definisce un passo verso una pace “forte e duratura”, con il coinvolgimento diretto di Qatar, Egitto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

