Verso tregua a Gaza | prima intesa su ostaggi e ritiro delle truppe
Una svolta attesa da mesi scuote il dossier mediorientale: Israele e Hamas sottoscrivono la prima fase di un piano che promette tregua, scambio di prigionieri e ritiro militare lungo una linea concordata. Donald Trump rivendica l’intesa e la definisce un passo verso una pace “forte e duratura”, con il coinvolgimento diretto di Qatar, Egitto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: verso - tregua
Gaza, raid Idf vicino a un centro aiuti a Rafah: 12 morti. Siria e Israele verso la tregua
Gaza verso l'invasione, attesa per la proposta di tregua (già accettata da Hamas): "Netanyahu chiederà altre condizioni"
Tregua lampo, poi gelo d’inizio ottobre: Italia verso un assaggio d’inverno
M.O. Schlein: sollievo per tregua, ora si prosegua verso due popoli due Stati "Accogliamo con sollievo l’accordo sulla tregua. Il cammino della pace sarà ancora lungo, ma oggi è un passo decisivo, con il cessate il fuoco permanente, il rilascio degli ostaggi anc - X Vai su X
Verso un possibile cessate il fuoco a Gaza A Il Cairo arrivano gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner per spingere l’accordo basato sul piano in 20 punti di Donald Trump: tregua, ritiro graduale di Israele e liberazione degli ostaggi entro 72 ore. La - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, nella Striscia sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese" - Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. Come scrive iltempo.it
Tregua a Gaza: Trump annuncia l’accordo tra Hamas e Israele sulla prima fase - Dopo 734 giorni di massacro di civili, la tregua a Gaza pare diventare realtà. Segnala ecovicentino.it