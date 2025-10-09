verso le elezioni comunali del 2026 nizzola si candida a sindaca per il pd

Trentatrè anni, avvocato, consigliere comunale dal 2020 e segretaria del circolo del Partito Democratico di Bollate da due anni, Carolina Nizzola è stata scelta all’unanimità dall’assemblea degli iscritti, come candidata sindaca per le elezioni amministrative della primavera 2026. Il sindaco uscente, Francesco Vassallo, esponente del Pd, al secondo mandato amministrativo non potrà più candidarsi. Il suo partito al Governo cittadino da un decennio ha giocato d’anticipo su tutti gli altri e scoperto la carta più importante, quella del candidato sindaco. "La scelta di Carolina Nizzola già ratificata dal coordinamento, rappresenta il contributo del Pd all’apertura del tavolo di confronto con le forze politiche che vorranno aderire alla coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

