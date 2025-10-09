Verona Gagliardini | Mesi molto difficili Ecco chi mi è stato più vicino

Il centrocampista del Verona Gagliardini: «Momenti difficili, ma Verona mi ha restituito serenità e fiducia» Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Hellas Verona, ha raccontato al Corriere di Verona il suo percorso degli ultimi mesi, tra difficoltà, infortuni e la ritrovata fiducia con la maglia gialloblù. L’ex Inter ha vissuto un periodo complesso, ma oggi guarda avanti con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, Gagliardini: «Mesi molto difficili. Ecco chi mi è stato più vicino»

In questa notizia si parla di: verona - gagliardini

Calciomercato Verona, Gagliardini sarà un nuovo giocatore gialloblu. La situazione attuale

Gagliardini torna in Serie A: è ufficiale il suo trasferimento al Verona

CdS – Gagliardini al Verona, è ufficiale: i dettagli dell’accordo

GAGLIARDINI, CENTROCAMPISTA DEL VERONA PROVA A SPIEGARE LA SITUAZIONE DELLA SQUADRA DOPO LA DELUDENTE PRESTAZIONE CON IL SASSUOLO: "Per me è stata una partita approcciata bene, abbiamo creato nel primo tempo, una pa - facebook.com Vai su Facebook

HELLAS VERONA - Gagliardini: "Manca qualcosa e bisogna alzare l'asticella" https://ift.tt/XSb8ZCA - X Vai su X

Verona, Gagliardini: "Mi stava crollando il mondo addosso" - L’ambientamento è stato agevole, soprattutto perché la piazza la sento tantissimo. fantacalcio.it scrive

Verona, Zanetti: "Gagliardini rientra! Valentini e Mosquera? Vediamo per la prossima settimana" - Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Roma, in calendario domenica alle ore 15:00. Segnala fantacalcio.it