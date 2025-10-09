Verbali FED maggioranza favorevole ad altri 2 tagli quest’anno

Quifinanza.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i verbali della riunione del Federal Open Market Committee del 16-17 settembre la maggior parte dei funzionari della Federal Reserve “ha ritenuto che sarebbe stato probabilmente opportuno allentare ulteriormente la politica monetaria per il resto dell’anno”. Il verbale della riunione ha anche mostrato che “la maggioranza dei partecipanti ha sottolineato i rischi al rialzo per le loro prospettive di inflazione”. I funzionari presenti a quella riunione hanno votato con 11 voti favorevoli e 1 contrario per ridurre i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portandoli a un intervallo compreso tra il 4% e il 4,25%, il primo taglio di questo tipo quest’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

verbali fed maggioranza favorevole ad altri 2 tagli quest8217anno

© Quifinanza.it - Verbali FED, maggioranza favorevole ad altri 2 tagli quest’anno

In questa notizia si parla di: verbali - maggioranza

verbali fed maggioranza favorevoleVerbali FED, maggioranza favorevole ad altri 2 tagli quest’anno - 17 settembre la maggior parte dei funzionari della Federal Reserve “ha ritenuto che sarebbe stato probabilmente opportuno alle ... Riporta quifinanza.it

verbali fed maggioranza favorevoleFed, 'appropriato ridurre ulteriormente i tassi quest'anno' - La Fed è aperta alla possibilità di ridurre ulteriormente i tassi di interesse quest'anno anche se molti all'interno della banca centrale sono cauti in merito all'inflazion ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verbali Fed Maggioranza Favorevole