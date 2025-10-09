Vera Gemma e Rosa Chemical flirt in corso? Il gossip parte da Roma
Tra l'attrice e il cantautore nel cast di Ballando con le Stelle sarebbe scoppiata la passione, ma i diretti interessati non confermano né smentiscono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: vera - gemma
“È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma”: il gossip lanciato dal settimanale Oggi
Passione esplosa (inaspettata) tra Rosa Chemical e Vera Gemma
Passione esplosa (e inaspettata) tra Rosa Chemical e Vera Gemma
Il Basilico Genovese DOP non ha bisogno di presentazioni: con il suo aroma dolce e inconfondibile, capace di rendere un pesto in una vera gemma della Liguria. ?Alla Festa della Pasta di Gragnano 2025, lo chef Dentone lo ha celebrato nel modo più aut - facebook.com Vai su Facebook
La quarta e ultima stagione di #VitaDaCarlo uscirà il 28 novembre su @ParamountPlusIT. Guest-star Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali - X Vai su X
Vera Gemma e Rosa Chemical, flirt in corso? Il gossip parte da Roma - Voci di flirt in corso tra l'attrice romana Vera Gemma e il cantautore Rosa Chemical, ora nel cast di Ballando con le Stelle. Scrive msn.com
Rosa Chemical e l’attrice a Ballando con le Stelle, retroscena: “Irrefrenabile passione poche ore prima” - Scoppia il gossip su Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: il cantante sarebbe stato visto più volte, di notte, a casa della famosa attrice ... Secondo dilei.it