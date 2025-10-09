FOLLONICA Un esercito di gatti tenuti in un ambiente angusto e non salutare, anche per gli umani. L’Ufficio tutela animali del Comune di Follonica ha effettuato, nei giorni scorsi, un importante intervento presso un’abitazione privata, in collaborazione con il Servizio veterinario e il Servizio di igiene pubblica della ASL, nonché l’ausilio della polizia municipale, consentendo alla Procura della Repubblica di Grosseto di procedere al sequestro preventivo di 23 gatti detenuti in un ambiente non idoneo alla loro vita e prevenendo anche il rischio del verificarsi di problematiche di salute pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ventitré mici sequestrati: "Ristretti in un’abitazione. Possono essere adottati"