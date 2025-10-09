Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Von der Leyen resta presidente e rilancia sull’Africa con il Corridoio di Lobito formiche.net
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 16:25 romadailynews.it
“Falla uscire fuori come un tacchino del Giorno del Ringraziamento!”: streamer statunitense su Twitch mostra ... ilfattoquotidiano.it
Ambiguità sul pagamento dei danni alle auto a noleggio: AGCM ha multato per 5 milioni di euro ALD dmove.it
Grella: "Milan-Como a Perth, vedrete quanta gente: sarà un evento storico" gazzetta.it
Pulisic non si ferma più: il giocatore del Milan ha ricevuto questo premio calcionews24.com
La rivoluzione bohémien di “Moulin Rouge! Il Musical” approda al Sistina Chapiteau il 15 ottobre: la conferenza stampa
Quando, nel lontano 2001, il regista Baz Luhrmann portò sul grande schermo il tormentato amore tra ... ► metropolitanmagazine
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro show! Il messicano incanta e vince in solitaria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Questa la top 10 del Gran Piemonte 2025: 1 DEL TORO... ► oasport.it
Competenze PA, la chiave della vera semplificazione digitale
Competenze, interoperabilità e servizi davvero accessibili: da qui passa la vera semplificazione. N... ► sbircialanotizia.it
Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche nell'ospedale al Aqsa
La situazione negli ospedali di Gaza è tragica. Centinaia di persone sono ricoverate nell’ospedale ... ► lapresse.it
Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro di Vucinic! Il messaggio del club in vista del match – FOTO
di Redazione JuventusNews24Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro: la FOTO pubbl... ► juventusnews24.com
Garlasco, perquisito il pm di Milano nell'inchiesta su Venditti
Articolo in aggiornamento La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Piet... ► ilgiornale.it
A Markas Buteikis il Rally4 Trophy: pronto al salto nell’ERC Junior
Con tre vittorie stagionali e grande costanza, il giovane llituano del ?apkauskas Autocentras Team s... ► tuttorally.news
Rho, entra in municipio armato di coltello: "Voglio tornare in Francia a piedi, fatemi parlare col sindaco”
Rho (Milano), 9 ottobre 2025 – Si è presentato in municipio per consegnare una lettera di poesie al... ► ilgiorno.it
A Roma la mostra "Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni"
Roma, 9 ott. (askanews) - Esplora il fenomeno dei luoghi in cui fedeli di diverse religioni si ritro... ► quotidiano.net
Tre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di Jacobs
La Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e inibizione a Giacomo Tortu, ex sprinter e fratello di ... ► lettera43.it
AIlo scrittore ungherese Làszlò Krasznahorkai il Nobel per la Letteratura 2025: l’annuncio
(askanews) – Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è andato allo scrittore ungherese Làszlò Krasz... ► amica.it
Dazi sulla pasta, la Regione al governo: "Si tratti con gli Usa, le tariffe salirebbero al 107%"
“L’ipotesi di un dazio aggiuntivo antidumping del 91,74%, che colpirebbe 13 marchi italiani produt... ► forlitoday.it
Tonali, nostalgia Serie A: "È sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"
Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre com... ► gazzetta.it
Il Barcellona non concede il Palazzetto all’Hapoel Gerusalemme per motivi di ordine pubblico
Il FC Barcellona ha comunicato che non concederà al club israeliano Hapoel Bank Yahav Jerusalem l’u... ► ilnapolista.it
WRC – Halttunen: “Kalle ha deciso mesi fa”
Rovanperä dice addio al WRC e guarda al futuro in pista: il suo navigatore racconta il retroscena Il... ► tuttorally.news
Un tour nelle caserme dei carabinieri prima del briefing con gli ufficiali, il generale Domizi in visita a Palermo
Il comandante interregionale carabinieri “Culqualber” visita a Palermo nella caserma dedicata a Ca... ► palermotoday.it
Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? «Non mi sentivo me stesso, non voglio dire cosa è andato storto. Simeone crede in me e sto facendo vedere questa cosa»
di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? Tutte le dichiarazioni del... ► juventusnews24.com
Tassisti contro il Comune: "Abbandonati, tuteliamo noi i cittadini con le tariffe fisse"
I tassisti napoletani continuano ad applicare le tariffe predeterminate, pur in assenza del Piano ... ► napolitoday.it
Croce Rossa, entra in servizio la nuova automedica per il 118 Romagna Soccorso
Entra ufficialmente in servizio questa settimana una nuova automedica modello Skoda Kodiaq in dota... ► cesenatoday.it
Corse soppresse, bonus e clima teso con i sindacati: l'Aula mette "sotto torchio" la gestione dell'Atm
Tanta carne al fuoco, tanto nervosismo e tanta voglia di chiarezza. La seduta straordinaria che ie... ► messinatoday.it
Valentina Ruggeri: «Il mondo dello spettacolo, almeno in Italia, dà quasi per scontato che tu, dopo la gravidanza, abbia concluso la tua carriera»
Valentina Ruggeri, tra i protagonisti della serie Rai La ricetta della felicità, a tre anni dalla na... ► vanityfair.it
Gisella Cardia si improvvisa tiktoker e intanto spuntano truffe col suo volto per tarocchi e medium
In attesa della richiesta di rinvio a giudizio della Procura la santona Gisella Cardia sbarca su Ti... ► fanpage.it
Beni culturali, la chiesa di San Zeno sarà riqualificata: in arrivo il finanziamento dal ministero
Uno dei tesori architettonici e culturali della nostra città è stato inserito all'interno delle op... ► pisatoday.it
Neonati morti nascosti nell'armadio: i messaggi al fidanzato, l'emorragia e il video dell'ora del parto. Così la 25enne è stata arrestata
È un mosaico di dettagli, chat e immagini di videosorveglianza quello che ha consentito agli investi... ► leggo.it
Gattuso chiama Soulé: sarà il nuovo 10 dell’Italia
L’Argentina deve sbrigarsi: Gattuso chiama Soulé in Nazionale, come Spalletti prima di lui, pronta ... ► glieroidelcalcio.com
Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori: red carpet e sorrisi a Roma
C’è un equilibrio perfetto tra eleganza e complicità in quella foto che li ritrae abbracciati, con ... ► dilei.it
“Il mio fidanzato ha scoperto che il mio ex è un superdotato e ha il pene più grande del Regno Unito e da allora si comporta in modo strano”: lo sfogo di Anna è virale
Parlare degli ex con un nuovo partner è sempre un terreno minato, un delicato equilibrio tra onestà... ► ilfattoquotidiano.it
Wang Yi in Italia, oggi l’incontro con Mattarella
Il ministro degli esteri cinese Wang Yi è arrivato nella giornata di ieri a Roma. Oggi e domani fa... ► gbt-magazine.com
Respinte due mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen
Il Parlamento europeo ha respinto due mozioni di sfiducia presentate, una dall’estrema destra dei P... ► lettera43.it
Come gli strumenti di intelligenza artificiale possono migliorare la tua routine di cura della pelle
Scopri la verità sul ruolo dell'IA nella cura della pelle personalizzata per diverse tonalità di pe... ► donnemagazine.it
Sinner e l'aiuto inaspettato a Jasmine Paolini: "In campo devi fare questo"
Non capita così frequentemente, pur facendo parte dello stesso ambiente, che un collega possa dare ... ► ilgiornale.it
È morto Paolo Bonacelli, l’attore ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni: “Non saprei definirmi. Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri”
Cinema italiano in lutto. È morto Paolo Bonacelli nella serata di mercoledì 8 ottobre all’ospedale ... ► ilfattoquotidiano.it
Inter, Marotta eletto all’EFC
Un traguardo storico Il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell’Executive... ► ilprimatonazionale.i
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari
Con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a... ► wired.it
Mo: Fontana, 'incoraggianti segnali verso la pace'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “La notizia di una prima intesa in Medio Oriente è un segnale incoraggian... ► iltempo.it
L’armadio dell’orrore a Reggio Calabria, i neonati soffocati dalla madre: arrestata, fidanzato indagato
Domiciliari e braccialetto elettronico per la 25enne, l’ipotesi di un terzo neonato morto Una tr... ► notizieaudaci.it
Rovigo, in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a Gaza e in Israele
Un lenzuolo bianco lungo 16 metri esposto dentro la chiesa, su cui si leggono i nomi di oltre 12mil... ► ilfattoquotidiano.it
La tregua a Gaza? Non chiamiamola pace: non sarà nemmeno liberato Marwan Barghouti
di Giampiero Piuttosto che assistere a molteplici atrocità quotidiane, questa tregua è comunque ben... ► ilfattoquotidiano.it
Licenza sospesa al tassista che non fa quello che gli dicono i clienti
Non ha voluto fermare la corsa, come richiesto dai clienti, dopo essere stato fermato per un norma... ► genovatoday.it
Uccide i figli appena partoriti: 25enne arrestata a Reggio Calabria
Un nuovo e drammatico caso, dai contorni simili a quello di Chiara Petrolini è avvenuto a Reggio Ca... ► lidentita.it
Spionaggio a Marcell Jacobs, il fratello di Filippo Tortu squalificato e inibito per 36 mesi
Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illega... ► golssip.it
Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni
Bologna, 9 ott. (askanews) - Diciotto opere per provare a raccontare la poetica dell'artista toscana... ► quotidiano.net
Ecco dove e quando si svolge la più grande degustazione di vini italiani
L'appuntamento è dalle 16 al Roma convention center La Nuvola per conoscere (e assaggiare) i Tre Bic... ► gamberorosso.it
Fiera del turismo a Rimini, Baldelli (FdI): «Marche da record per accoglienza e accessibilità»
RIMINI - «Le Marche, una regione da record alla TTG di Rimini. Più accoglienza, più accessibilità:... ► anconatoday.it
Nobel per la pace, Trump e l'ossessione per Obama: perché vuole vincerlo a tutti i costi? Ecco gli altri presidenti Usa che lo hanno raggiunto
Il New York Times lo dice senza troppi giri di parole: Donald Trump potrebbe vincere il premio Nobel... ► ilmessaggero.it
Per la rassegna “Ogni Altro Suono”, confidenze con il cantautore Cristiano Godano
CASTRIGNANO DE’GRECI - Un incontro intimo con uno degli autori più originali e carismatici della s... ► lecceprima.it
Qualificazioni Mondiali, quote da gol per gli ‘italiani’ De Bruyne e Openda: i bookie vedono le prime reti in Nazionale di Thuram e Koné
2025-10-09 14:39:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubbli... ► justcalcio.com
Sciopero 10 ottobre 2025, gli orari garantiti. Stop a bus e metro Atac a Roma
Roma, 9 ottobre 2025 - Domani, venerdì 10 ottobre, la Capitale si muoverà a singhiozzo. I sindacati... ► quotidiano.net
La prima donna architetto alla Federico II protagonista della nuova opera del reggino Romeo
Architetto, docente universitario, scrittore, Rocco Romeo, originario di Bova marina, racconta nel... ► reggiotoday.it
Accesso agli atti in gare pubbliche: bilanciamento tra diritto di difesa e segreto commerciale alla luce del nuovo Codice Contratti Pubblici
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, chiarisce il bilanciamento tra diritt... ► ilgiornaleditalia.it
Ripristinare Windows in pochi minuti se il PC oggi non funziona
Un PC può rallentare per diversi motivi: aggiornamenti non riusciti, file di sistema corrotti, dri... ► navigaweb.net
L'istituto comprensivo Nazario Sauro Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella
L'isitituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella, la studentessa... ► palermotoday.it
Raid dei ladri in Municipio, rubati pc e modem: "Grande amarezza ma non ci fermiamo"
Raid dei ladri al Comune di Villa di Briano, portati via computer e il modem.Secondo quanto riferi... ► casertanews.it
Intervista a Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina: a Sinnai il modello di scuola del futuro
La costruzione di un istituto scolastico a impatto ambientale zero, con innovazioni tecnologiche per... ► iltempo.it
Trump e la pace: il controverso annuncio sull’accordo Israele Hamas e il sogno del Nobel
ABBONATI A DAYITALIANEWS “Blessed are the peacemakers”: l’annuncio che accende il dibattito ... ► dayitalianews.com
San Siro, ecco come Inter e Milan gestiranno l’acquisto
A seguito della delibera del consiglio comunale di Milano per la vendita di San Siro e delle aree l... ► ilprimatonazionale.i
"Intrecci emotivi": in mostra le opere di Maria Luisa Isolani
Sabato 18 ottobre 2025 con inizio alle ore 18.00, apre i battenti alla Galleria Rettori Tribbio di... ► triesteprima.it
Atp Shanghai 2025, eterno Djokovic: batte Bergs e vola in semifinale
Eterno Novak Djokovic. A 38 anni suonati il campione serbo, ex numero 1 del mondo, si qualifica per... ► lapresse.it
Giornata Mondiale Cuore, prevenzione al centro delle strategie nazionali
ROMA - Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l'applicazion... ► ilgiornaleditalia.it
Attenti al libro con Francesca Fialdini su Rai3: gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 9 ottobre 2025
Rai3 celebra la piacere della lettura con “Attenti al libro“, il nuovo format firmato Rai Cultura c... ► superguidatv.it