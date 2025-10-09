Grella: "Milan-Como a Perth, vedrete quanta gente: sarà un evento ...La leggenda della 3Tre rivive al Festival dello Sport di TrentoVieri, l’ex Inter entra in Kings League: sarà co-proprietario con ...Kings League, che colpo! Bobo Vieri è un nuovo presidente, farà ...Uccide i figli appena partoriti: 25enne arrestata a Reggio CalabriaTre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di ..."Intrecci emotivi": in mostra le opere di Maria Luisa IsolaniAggressione al giornalista di Trieste Prima, Figec Cisal: "Adesso ...Tassisti contro il Comune: "Abbandonati, tuteliamo noi i cittadini ...Corse soppresse, bonus e clima teso con i sindacati: l'Aula mette ...Per la rassegna “Ogni Altro Suono”, confidenze con il cantautore ...Licenza sospesa al tassista che non fa quello che gli dicono i clientiUna porzione dei giardini di Brignole intitolata a Gino Strada: la ...Dazi sulla pasta, la Regione al governo: "Si tratti con gli Usa, le ...Nasce 'Cuore buono d’Italia': il marchio che connette ospitalità e ..."I colori del gusto", dal 16 al 19 ottobre ad AcirealeElezioni rsu STMicrolectronics: Fismic, leader tra gli operai con 11 ...Aci Sant'Antonio, i volontari del Servizio Civile avvieranno un ...Femminicidio di Cinzia Pinna, perché Emanuele Ragnedda avrebbe ...László Krasznahorkai, il “Maestro dell’Apocalisse” vince il Nobel per ...Accesso agli atti in gare pubbliche: bilanciamento tra diritto di ...Nesta: “I primi mesi ho fatto schifo, non volevo stare al Milan. Poi ...Rho, entra in municipio armato di coltello: "Voglio tornare in ...Estorsione nel carcere di Monza, condannati due ex detenuti: “Hanno ...La rivoluzione bohémien di “Moulin Rouge! Il Musical” approda al ...Il passaggio di consegne tra DSGA: chi fa che cosa e le scadenzeA Roma la mostra "Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni"Melancolia distopica, il Nobel ungherese che studiava MaraiNeonati morti nascosti nell'armadio: i messaggi al fidanzato, ...Alice Morsanutto investita mentre va a scuola, chi era la 17enne. I ...Indagine su Mario Venditi, perquisita la casa del pm di Milano Pietro ...Volo Ryanair Pisa-Glasgow resta senza carburante e atterra a ...«Stavo bene, non avevo nessun sintomo e non mi sono controllato. Ora ...Inchiesta Clean 2: perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza ...Archiviata l'indagine sulla morte dell'orsa F32 in TrentinoIl messinese Filippo Cappotto riconfermato vicepresidente vicario del ...Inter, Marotta eletto all’EFCBeccati con oltre 300 grammi di cocaina: due persone a processoBaronissi, Petta: “Sabato 11 ottobre tutti in piazza per la Marcia ...Sassuolo, grave infortunio per questo giocatore: il comunicatoLa roadmap della pace: ostaggi liberi in pochi giorni, Israele ...Sinner e l'aiuto inaspettato a Jasmine Paolini: "In campo devi fare ...Roma, paura nel carcere di Regina Coeli: crolla il tettoIsraele e Hamas hanno firmato l'accordo: "Ma Barghouti non sarà ...Ambrosino: «Quando Conte mi ha detto “riscaldati bene, tra poco ...Nello sport perdere aiuta a perdere ma non è vero che vincere aiuta a ...Pace a Gaza e musi lunghi: a sinistra non ce la fanno a gioire per ...Almasri, le bugie della sinistra a cui non frega nulla dell’interesse ...Il museo Lgbt di Liverpool inserisce Horatio Nelson nel pantheon: ...Dall’eroismo di Imre Nagy al comizio di Meloni: il premio Nobel ...Rovigo, in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a ...“Stragi d’Italia”, il libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato sul ...Il mio appello ad Albanese: "Ringrazia Trump, la pace a Gaza non l'ha ...Intervista a Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina: a ...Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti da sfatare ...Mo: Fontana, 'incoraggianti segnali verso la pace'Firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Festa delle famiglie ...Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori: red carpet ...“Ho conosciuto la famiglia”. Barbara D’Urso, il lui in questione ha ...USIM: Importante convenzione esclusiva con il Centro Studi Piero ...Valentina Ruggeri: «Il mondo dello spettacolo, almeno in Italia, dà ...Aurora Ramazzotti ha annunciato la data delle nozze“Non avevo nessun sintomo, ora ho un tumore”. Poi avverte: “Non fate ...Inter Women, prosegue il cammino in Women’s Europa Cup: battuto il ...WRC – Halttunen: “Kalle ha deciso mesi fa”Wang Yi in Italia, oggi l’incontro con MattarellaTavoli del Mare, consegnato il premio “Il Faro d’oro” a Massimo ...Qualificazioni Mondiali, quote da gol per gli ‘italiani’ De Bruyne e ...Ripristinare Windows in pochi minuti se il PC oggi non funzionaPS6 e Project Amethyst, Sony ed AMD pubblicano un video dedicato al ...Tonali, nostalgia Serie A: "È sempre più bella, potrei tornare! ...Competenze PA, la chiave della vera semplificazione digitaleSan Siro, con il nuovo stadio porte aperte a nuovi soci: il piano di ...Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? «Non mi sentivo me ...Respinte due mozioni di sfiducia contro Ursula von der LeyenFrancia, cosa succede ora: dal nuovo premier alle elezioni, tutte le ...La prima donna architetto alla Federico II protagonista della nuova ...L'istituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a ...Geologi, due siciliani al vertice del Consiglio nazionaleUn tour nelle caserme dei carabinieri prima del briefing con gli ...Croce Rossa, entra in servizio la nuova automedica per il 118 Romagna ...Raid dei ladri in Municipio, rubati pc e modem: "Grande amarezza ma ...Nell'info point di Porta di Ponte aperta la "Portineria di comunità"Attenti al libro con Francesca Fialdini su Rai3: gli ospiti della ...Arrestato Filippo Rebuzzini figlio del fotografo Maurizio, denunciato ...Cosa ha fatto Alcaraz mentre gli altri giocavano a Shanghai: festa ...Frutta esposta allo smog occupando le strisce blu, maxi-multa per ...Tina Cipollari consola e abbraccia Gemma Galgani in lacrime: momento ...Gisella Cardia si improvvisa tiktoker e intanto spuntano truffe col ...Trump e la pace: il controverso annuncio sull’accordo Israele-Hamas e ...Giornata Mondiale Cuore, prevenzione al centro delle strategie ...Tra un'overdose di lutto e l'indifferenza verso la catastrofe di ...Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei ...Affari Tuoi nei guai, troppi soldi vinti e i dubbi crescono: cosa c’è ...Milan, Zazzaroni: “Leao? Ha grandi qualità ma ha 26 anni, deve darmi ...AIlo scrittore ungherese Làszlò Krasznahorkai il Nobel per la ...Solbiate con Cagno, fuori strada con la moto: morto 65enne di ValmoreaCome gli strumenti di intelligenza artificiale possono migliorare la ...Von der Leyen resta presidente e rilancia sull’Africa con il ...Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta AffanniCharlie Hunnam interpreta Ed Gein nella nuova serie Netflix MonsterSan Siro, ecco come Inter e Milan gestiranno l’acquistoInter, De Zerbi “Inter favorita per lo scudetto”Controlli al Parco Verde, l’attività della polizia metropolitanaAffari, contatti e diplomazia: così Jared Kushner ha costruito il ...Garlasco, perquisito il pm di Milano nell'inchiesta su Venditti"Sui misteri del lockdown chiederemo dati all'Iss", Fratelli d'Italia ...Il Barcellona non concede il Palazzetto all’Hapoel Gerusalemme per ...La tregua a Gaza? Non chiamiamola pace: non sarà nemmeno liberato ...“Il mio fidanzato ha scoperto che il mio ex è un superdotato e ha il ...È morto Paolo Bonacelli, l’attore ha lavorato con Pasolini, Rosi e ...Rai: De Cristofaro (Avs), 'attacco Floridia per nascondere paralisi ...Nobel per la pace, Trump e l'ossessione per Obama: perché vuole ...George Miller, regista di Mad Max, positivo sull'IA: "Aprirà la ...Traffico Roma del 09-10-2025 ore 16:30Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 16:25A Markas Buteikis il Rally4 Trophy: pronto al salto nell’ERC JuniorGattuso chiama Soulé: sarà il nuovo 10 dell’ItaliaNostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! ...L’armadio dell’orrore a Reggio Calabria, i neonati soffocati dalla ...Di Gennaro sicuro: «L’Inter è ancora la squadra più forte, su Pio ...Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro di ...Atp Shanghai 2025, eterno Djokovic: batte Bergs e vola in semifinale Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche ...Emma torna live, concerti a Roma e Milano in estate 2026Caso Almasri, Bonelli mostra alla Camera le foto delle persone ...Nelle parti comuni delle cantine trovati 16 kg di polvere esplodente: ...Mamme e lavoro, bonus da 1.200 euro a figlio dalla Regione Umbria: ...L'ex Corderia di Viserba pronta a rinascere, al clou i lavori per il ...Beni culturali, la chiesa di San Zeno sarà riqualificata: in arrivo ...Elezioni regionali in Toscana: come saranno assegnati i seggi del ...Da Taranto a Milano per chiedere la chiusura dell'Ilva: "Tasso di ...Corteo e scontri il 7 ottobre, la 22enne arrestata è uscita dal ...Fiera del turismo a Rimini, Baldelli (FdI): «Marche da record per ...Madonna di Trevignano: Gisella in attesa del processo si improvvisa ...Morto a Napoli Michele Morello, il “giudice galantuomo” ...Ecco dove e quando si svolge la più grande degustazione di vini ...Finlandia, giornalista arrestato per aver chiesto a Presidente Stubb ...Fred Ramsdell, intervista al vincitore del Nobel per la medicina 2025 ...Boots su Netflix, la serie teen Lgbtq+ ambientata nell'esercito è ...Lara Dei: “Dove vanno a finire”, il nuovo singolo che anticipa ...Decine di multe per le moto parcheggiate sui marciapiedi: protesta ...Vimodrone, sfregiata dalla ex del suo fidanzato: “La mia vita è ...Ambiguità sul pagamento dei danni alle auto a noleggio: AGCM ha ...Gran Piemonte 2025: se non è Pogacar… Tocca a Isaac del Toro, domina ...LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro show! Il messicano ...La Israel-Premier Tech rinuncia al Giro di Lombardia: svelati i ...Spionaggio a Marcell Jacobs, il fratello di Filippo Tortu ...Rinnovo contratto scuola, la Cisl Scuola: “Urgenza di chiudere ...Sciopero 10 ottobre 2025, gli orari garantiti. Stop a bus e metro ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Nostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

Nostalgia Tonali: "La Serie A è sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre com... ► gazzetta.it

La rivoluzione bohémien di “Moulin Rouge! Il Musical” approda al Sistina Chapiteau il 15 ottobre: la conferenza stampa

La rivoluzione bohémien di “Moulin Rouge! Il Musical” approda al Sistina Chapiteau il 15 ottobre: la conferenza stampa

Quando, nel lontano 2001, il regista Baz Luhrmann portò sul grande schermo il tormentato amore tra ... ► metropolitanmagazine

LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro show! Il messicano incanta e vince in solitaria

LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro show! Il messicano incanta e vince in solitaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Questa la top 10 del Gran Piemonte 2025: 1 DEL TORO... ► oasport.it

Competenze PA, la chiave della vera semplificazione digitale

Competenze PA, la chiave della vera semplificazione digitale

Competenze, interoperabilità e servizi davvero accessibili: da qui passa la vera semplificazione. N... ► sbircialanotizia.it

Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche nell

Gaza, Deir al Balah: sovraffollamento e condizioni critiche nell'ospedale al Aqsa

La situazione negli ospedali di Gaza è tragica. Centinaia di persone sono ricoverate nell’ospedale ... ► lapresse.it

Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro di Vucinic! Il messaggio del club in vista del match – FOTO

Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro di Vucinic! Il messaggio del club in vista del match – FOTO

di Redazione JuventusNews24Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro: la FOTO pubbl... ► juventusnews24.com

Garlasco, perquisito il pm di Milano nell

Garlasco, perquisito il pm di Milano nell'inchiesta su Venditti

Articolo in aggiornamento La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Piet... ► ilgiornale.it

Ambiguità sul pagamento dei danni alle auto a noleggio: AGCM ha multato per 5 milioni di euro ALD

Ambiguità sul pagamento dei danni alle auto a noleggio: AGCM ha multato per 5 milioni di euro ALD

L'antitrust ha sanzionato la società di noleggio per la gestione degli addebiti per i sinistri (e i... ► dmove.it

A Markas Buteikis il Rally4 Trophy: pronto al salto nell’ERC Junior

A Markas Buteikis il Rally4 Trophy: pronto al salto nell’ERC Junior

Con tre vittorie stagionali e grande costanza, il giovane llituano del ?apkauskas Autocentras Team s... ► tuttorally.news

Rho, entra in municipio armato di coltello: "Voglio tornare in Francia a piedi, fatemi parlare col sindaco”

Rho, entra in municipio armato di coltello: "Voglio tornare in Francia a piedi, fatemi parlare col sindaco”

Rho (Milano), 9 ottobre 2025 – Si è presentato in municipio per consegnare una lettera di poesie al... ► ilgiorno.it

A Roma la mostra "Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni"

A Roma la mostra "Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni"

Roma, 9 ott. (askanews) - Esplora il fenomeno dei luoghi in cui fedeli di diverse religioni si ritro... ► quotidiano.net

Tre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di Jacobs

Tre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di Jacobs

La Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e inibizione a Giacomo Tortu, ex sprinter e fratello di ... ► lettera43.it

AIlo scrittore ungherese Làszlò Krasznahorkai il Nobel per la Letteratura 2025: l’annuncio

AIlo scrittore ungherese Làszlò Krasznahorkai il Nobel per la Letteratura 2025: l’annuncio

(askanews) – Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è andato allo scrittore ungherese Làszlò Krasz... ► amica.it

Dazi sulla pasta, la Regione al governo: "Si tratti con gli Usa, le tariffe salirebbero al 107%"

Dazi sulla pasta, la Regione al governo: "Si tratti con gli Usa, le tariffe salirebbero al 107%"

“L’ipotesi di un dazio aggiuntivo antidumping del 91,74%, che colpirebbe 13 marchi italiani produt... ► forlitoday.it

Tonali, nostalgia Serie A: "È sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

Tonali, nostalgia Serie A: "È sempre più bella, potrei tornare! Gattuso, che carica"

Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre com... ► gazzetta.it

Il Barcellona non concede il Palazzetto all’Hapoel Gerusalemme per motivi di ordine pubblico

Il Barcellona non concede il Palazzetto all’Hapoel Gerusalemme per motivi di ordine pubblico

Il FC Barcellona ha comunicato che non concederà al club israeliano Hapoel Bank Yahav Jerusalem l’u... ► ilnapolista.it

WRC – Halttunen: “Kalle ha deciso mesi fa”

WRC – Halttunen: “Kalle ha deciso mesi fa”

Rovanperä dice addio al WRC e guarda al futuro in pista: il suo navigatore racconta il retroscena Il... ► tuttorally.news

Un tour nelle caserme dei carabinieri prima del briefing con gli ufficiali, il generale Domizi in visita a Palermo

Un tour nelle caserme dei carabinieri prima del briefing con gli ufficiali, il generale Domizi in visita a Palermo

Il comandante interregionale carabinieri “Culqualber” visita a Palermo nella caserma dedicata a Ca... ► palermotoday.it

Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? «Non mi sentivo me stesso, non voglio dire cosa è andato storto. Simeone crede in me e sto facendo vedere questa cosa»

Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? «Non mi sentivo me stesso, non voglio dire cosa è andato storto. Simeone crede in me e sto facendo vedere questa cosa»

di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? Tutte le dichiarazioni del... ► juventusnews24.com

Tassisti contro il Comune: "Abbandonati, tuteliamo noi i cittadini con le tariffe fisse"

Tassisti contro il Comune: "Abbandonati, tuteliamo noi i cittadini con le tariffe fisse"

I tassisti napoletani continuano ad applicare le tariffe predeterminate, pur in assenza del Piano ... ► napolitoday.it

Croce Rossa, entra in servizio la nuova automedica per il 118 Romagna Soccorso

Croce Rossa, entra in servizio la nuova automedica per il 118 Romagna Soccorso

Entra ufficialmente in servizio questa settimana una nuova automedica modello Skoda Kodiaq in dota... ► cesenatoday.it

Corse soppresse, bonus e clima teso con i sindacati: l

Corse soppresse, bonus e clima teso con i sindacati: l'Aula mette "sotto torchio" la gestione dell'Atm

Tanta carne al fuoco, tanto nervosismo e tanta voglia di chiarezza. La seduta straordinaria che ie... ► messinatoday.it

Valentina Ruggeri: «Il mondo dello spettacolo, almeno in Italia, dà quasi per scontato che tu, dopo la gravidanza, abbia concluso la tua carriera»

Valentina Ruggeri: «Il mondo dello spettacolo, almeno in Italia, dà quasi per scontato che tu, dopo la gravidanza, abbia concluso la tua carriera»

Valentina Ruggeri, tra i protagonisti della serie Rai La ricetta della felicità, a tre anni dalla na... ► vanityfair.it

Gisella Cardia si improvvisa tiktoker e intanto spuntano truffe col suo volto per tarocchi e medium

Gisella Cardia si improvvisa tiktoker e intanto spuntano truffe col suo volto per tarocchi e medium

In attesa della richiesta di rinvio a giudizio della Procura la santona Gisella Cardia sbarca su Ti... ► fanpage.it

Beni culturali, la chiesa di San Zeno sarà riqualificata: in arrivo il finanziamento dal ministero

Beni culturali, la chiesa di San Zeno sarà riqualificata: in arrivo il finanziamento dal ministero

Uno dei tesori architettonici e culturali della nostra città è stato inserito all'interno delle op... ► pisatoday.it

Neonati morti nascosti nell

Neonati morti nascosti nell'armadio: i messaggi al fidanzato, l'emorragia e il video dell'ora del parto. Così la 25enne è stata arrestata

È un mosaico di dettagli, chat e immagini di videosorveglianza quello che ha consentito agli investi... ► leggo.it

Gattuso chiama Soulé: sarà il nuovo 10 dell’Italia

Gattuso chiama Soulé: sarà il nuovo 10 dell’Italia

L’Argentina deve sbrigarsi: Gattuso chiama Soulé in Nazionale, come Spalletti prima di lui, pronta ... ► glieroidelcalcio.com

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori: red carpet e sorrisi a Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori: red carpet e sorrisi a Roma

C’è un equilibrio perfetto tra eleganza e complicità in quella foto che li ritrae abbracciati, con ... ► dilei.it

“Il mio fidanzato ha scoperto che il mio ex è un superdotato e ha il pene più grande del Regno Unito e da allora si comporta in modo strano”: lo sfogo di Anna è virale

“Il mio fidanzato ha scoperto che il mio ex è un superdotato e ha il pene più grande del Regno Unito e da allora si comporta in modo strano”: lo sfogo di Anna è virale

Parlare degli ex con un nuovo partner è sempre un terreno minato, un delicato equilibrio tra onestà... ► ilfattoquotidiano.it

Wang Yi in Italia, oggi l’incontro con Mattarella

Wang Yi in Italia, oggi l’incontro con Mattarella

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi è arrivato nella giornata di ieri a Roma. Oggi e domani fa... ► gbt-magazine.com

Respinte due mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen

Respinte due mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen

Il Parlamento europeo ha respinto due mozioni di sfiducia presentate, una dall’estrema destra dei P... ► lettera43.it

Come gli strumenti di intelligenza artificiale possono migliorare la tua routine di cura della pelle

Come gli strumenti di intelligenza artificiale possono migliorare la tua routine di cura della pelle

Scopri la verità sul ruolo dell'IA nella cura della pelle personalizzata per diverse tonalità di pe... ► donnemagazine.it

Sinner e l

Sinner e l'aiuto inaspettato a Jasmine Paolini: "In campo devi fare questo"

Non capita così frequentemente, pur facendo parte dello stesso ambiente, che un collega possa dare ... ► ilgiornale.it

È morto Paolo Bonacelli, l’attore ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni: “Non saprei definirmi. Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri”

È morto Paolo Bonacelli, l’attore ha lavorato con Pasolini, Rosi e Benigni: “Non saprei definirmi. Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri”

Cinema italiano in lutto. È morto Paolo Bonacelli nella serata di mercoledì 8 ottobre all’ospedale ... ► ilfattoquotidiano.it

Inter, Marotta eletto all’EFC

Inter, Marotta eletto all’EFC

Un traguardo storico Il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell’Executive... ► ilprimatonazionale.i

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a... ► wired.it

Mo: Fontana,

Mo: Fontana, 'incoraggianti segnali verso la pace'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “La notizia di una prima intesa in Medio Oriente è un segnale incoraggian... ► iltempo.it

L’armadio dell’orrore a Reggio Calabria, i neonati soffocati dalla madre: arrestata, fidanzato indagato

L’armadio dell’orrore a Reggio Calabria, i neonati soffocati dalla madre: arrestata, fidanzato indagato

Domiciliari e braccialetto elettronico per la 25enne, l’ipotesi di un terzo neonato morto Una tr... ► notizieaudaci.it

Rovigo, in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a Gaza e in Israele

Rovigo, in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a Gaza e in Israele

Un lenzuolo bianco lungo 16 metri esposto dentro la chiesa, su cui si leggono i nomi di oltre 12mil... ► ilfattoquotidiano.it

La tregua a Gaza? Non chiamiamola pace: non sarà nemmeno liberato Marwan Barghouti

La tregua a Gaza? Non chiamiamola pace: non sarà nemmeno liberato Marwan Barghouti

di Giampiero Piuttosto che assistere a molteplici atrocità quotidiane, questa tregua è comunque ben... ► ilfattoquotidiano.it

Licenza sospesa al tassista che non fa quello che gli dicono i clienti

Licenza sospesa al tassista che non fa quello che gli dicono i clienti

Non ha voluto fermare la corsa, come richiesto dai clienti, dopo essere stato fermato per un norma... ► genovatoday.it

Uccide i figli appena partoriti: 25enne arrestata a Reggio Calabria

Uccide i figli appena partoriti: 25enne arrestata a Reggio Calabria

Un nuovo e drammatico caso, dai contorni simili a quello di Chiara Petrolini è avvenuto a Reggio Ca... ► lidentita.it

Spionaggio a Marcell Jacobs, il fratello di Filippo Tortu squalificato e inibito per 36 mesi

Spionaggio a Marcell Jacobs, il fratello di Filippo Tortu squalificato e inibito per 36 mesi

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illega... ► golssip.it

Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni

Organic Flows, la natura rivisitata nelle opere di Greta Affanni

Bologna, 9 ott. (askanews) - Diciotto opere per provare a raccontare la poetica dell'artista toscana... ► quotidiano.net

Ecco dove e quando si svolge la più grande degustazione di vini italiani

Ecco dove e quando si svolge la più grande degustazione di vini italiani

L'appuntamento è dalle 16 al Roma convention center La Nuvola per conoscere (e assaggiare) i Tre Bic... ► gamberorosso.it

Fiera del turismo a Rimini, Baldelli (FdI): «Marche da record per accoglienza e accessibilità»

Fiera del turismo a Rimini, Baldelli (FdI): «Marche da record per accoglienza e accessibilità»

RIMINI - «Le Marche, una regione da record alla TTG di Rimini. Più accoglienza, più accessibilità:... ► anconatoday.it

Nobel per la pace, Trump e l

Nobel per la pace, Trump e l'ossessione per Obama: perché vuole vincerlo a tutti i costi? Ecco gli altri presidenti Usa che lo hanno raggiunto

Il New York Times lo dice senza troppi giri di parole: Donald Trump potrebbe vincere il premio Nobel... ► ilmessaggero.it

Per la rassegna “Ogni Altro Suono”, confidenze con il cantautore Cristiano Godano

Per la rassegna “Ogni Altro Suono”, confidenze con il cantautore Cristiano Godano

CASTRIGNANO DE’GRECI - Un incontro intimo con uno degli autori più originali e carismatici della s... ► lecceprima.it

Qualificazioni Mondiali, quote da gol per gli ‘italiani’ De Bruyne e Openda: i bookie vedono le prime reti in Nazionale di Thuram e Koné

Qualificazioni Mondiali, quote da gol per gli ‘italiani’ De Bruyne e Openda: i bookie vedono le prime reti in Nazionale di Thuram e Koné

2025-10-09 14:39:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubbli... ► justcalcio.com

Sciopero 10 ottobre 2025, gli orari garantiti. Stop a bus e metro Atac a Roma

Sciopero 10 ottobre 2025, gli orari garantiti. Stop a bus e metro Atac a Roma

Roma, 9 ottobre 2025 - Domani, venerdì 10 ottobre, la Capitale si muoverà a singhiozzo. I sindacati... ► quotidiano.net

La prima donna architetto alla Federico II protagonista della nuova opera del reggino Romeo

La prima donna architetto alla Federico II protagonista della nuova opera del reggino Romeo

Architetto, docente universitario, scrittore, Rocco Romeo, originario di Bova marina, racconta nel... ► reggiotoday.it

Accesso agli atti in gare pubbliche: bilanciamento tra diritto di difesa e segreto commerciale alla luce del nuovo Codice Contratti Pubblici

Accesso agli atti in gare pubbliche: bilanciamento tra diritto di difesa e segreto commerciale alla luce del nuovo Codice Contratti Pubblici

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1487 del 22 settembre 2025, chiarisce il bilanciamento tra diritt... ► ilgiornaleditalia.it

Ripristinare Windows in pochi minuti se il PC oggi non funziona

Ripristinare Windows in pochi minuti se il PC oggi non funziona

Un PC può rallentare per diversi motivi: aggiornamenti non riusciti, file di sistema corrotti, dri... ► navigaweb.net

L

L'istituto comprensivo Nazario Sauro Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella

L'isitituto comprensivo Nazario Sauro-Franchetti sarà intitolato a Sara Campanella, la studentessa... ► palermotoday.it

Raid dei ladri in Municipio, rubati pc e modem: "Grande amarezza ma non ci fermiamo"

Raid dei ladri in Municipio, rubati pc e modem: "Grande amarezza ma non ci fermiamo"

Raid dei ladri al Comune di Villa di Briano, portati via computer e il modem.Secondo quanto riferi... ► casertanews.it

Intervista a Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina: a Sinnai il modello di scuola del futuro

Intervista a Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina: a Sinnai il modello di scuola del futuro

La costruzione di un istituto scolastico a impatto ambientale zero, con innovazioni tecnologiche per... ► iltempo.it

Trump e la pace: il controverso annuncio sull’accordo Israele Hamas e il sogno del Nobel

Trump e la pace: il controverso annuncio sull’accordo Israele Hamas e il sogno del Nobel

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Blessed are the peacemakers”: l’annuncio che accende il dibattito ... ► dayitalianews.com

San Siro, ecco come Inter e Milan gestiranno l’acquisto

San Siro, ecco come Inter e Milan gestiranno l’acquisto

A seguito della delibera del consiglio comunale di Milano per la vendita di San Siro e delle aree l... ► ilprimatonazionale.i

"Intrecci emotivi": in mostra le opere di Maria Luisa Isolani

"Intrecci emotivi": in mostra le opere di Maria Luisa Isolani

Sabato 18 ottobre 2025 con inizio alle ore 18.00, apre i battenti alla Galleria Rettori Tribbio di... ► triesteprima.it

Atp Shanghai 2025, eterno Djokovic: batte Bergs e vola in semifinale 

Atp Shanghai 2025, eterno Djokovic: batte Bergs e vola in semifinale 

Eterno Novak Djokovic. A 38 anni suonati il campione serbo, ex numero 1 del mondo, si qualifica per... ► lapresse.it

Giornata Mondiale Cuore, prevenzione al centro delle strategie nazionali

Giornata Mondiale Cuore, prevenzione al centro delle strategie nazionali

ROMA - Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l'applicazion... ► ilgiornaleditalia.it

Attenti al libro con Francesca Fialdini su Rai3: gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 9 ottobre 2025

Attenti al libro con Francesca Fialdini su Rai3: gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 9 ottobre 2025

Rai3 celebra la piacere della lettura con “Attenti al libro“, il nuovo format firmato Rai Cultura c... ► superguidatv.it