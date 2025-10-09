Veneto sceglie ChainOn per Venexus la piattaforma Esg condivisa
Un tassello nuovo entra nel mosaico della sostenibilità veneta: una piattaforma digitale pensata per far incontrare amministrazioni locali e imprese attente ai criteri Esg, con l’obiettivo di trasformare idee utili alle comunità in partnership concrete e misurabili. Un passo che punta a rendere stabile quel dialogo tra pubblico e privato che tanti territori invocano da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
ChainOn vince gara Regione Veneto per piattaforma partnership Esg tra pubblico e privato - ChainOn, il digital marketplace internazionale che opera nel mercato delle sponsorizzazioni, allarga il suo mercato al settore pubblico aggiudicandosi la gara europea indetta dalla Regione Veneto per ... Secondo msn.com