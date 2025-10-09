Veneto | Salvini nomina Finco coordinatore campagna elettorale

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Matteo Salvini, in piena intesa con Alberto Stefani, ha nominato coordinatore e responsabile della campagna elettorale della Lega in Veneto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco. Con una lunga esperienza in Regione Veneto, Finco affiancherà il direttivo regionale e saprà dare un contributo prezioso alla luce dell'impegno di Stefani che è candidato di tutto il centrodestra quale presidente della Regione. Lo fa sapere la Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

veneto salvini nomina finco coordinatore campagna elettorale

© Iltempo.it - Veneto: Salvini nomina Finco coordinatore campagna elettorale

In questa notizia si parla di: veneto - salvini

Regionali,sfida Meloni-Salvini allunga tempi su Veneto. No a lista Zaia

Salvini, il Veneto è la priorità per la Lega alle Regionali

Regionali Toscana 2025, Salvini a Firenze: “Per la Lega la priorità è il Veneto”

veneto salvini nomina fincoVeneto: Salvini nomina Finco coordinatore campagna elettorale - Matteo Salvini, in piena intesa con Alberto Stefani, ha nominato coordinatore e responsabile della campagna elettorale ... Segnala iltempo.it

Regionali Veneto 2025, Salvini: “Alberto Stefani candidato Presidente”/ “Zaia capolista: Centrodestra decida” - Al prossimo vertice del Centrodestra sarà Alberto Stefani il nome che la Lega presenterà nel ruolo di candidato Presidente alle Elezioni Regionali Veneto 2025: la scelta è nota da tempo ma per la ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Veneto Salvini Nomina Finco