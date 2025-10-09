Veneto | Salvini nomina Finco coordinatore campagna elettorale
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Matteo Salvini, in piena intesa con Alberto Stefani, ha nominato coordinatore e responsabile della campagna elettorale della Lega in Veneto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco. Con una lunga esperienza in Regione Veneto, Finco affiancherà il direttivo regionale e saprà dare un contributo prezioso alla luce dell'impegno di Stefani che è candidato di tutto il centrodestra quale presidente della Regione. Lo fa sapere la Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it
