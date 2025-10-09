Venerdì 10 ottobre | sciopero dei trasporti a Roma metro e bus a rischio

Roma si prepara a una giornata di forti disagi per chi si muove con i mezzi pubblici. Venerdì 10 ottobre è previsto uno sciopero del trasporto locale che interesserà metro, autobus e tram della rete cittadina. L’agitazione durerà 24 ore e potrebbe provocare interruzioni e ritardi in tutta la capitale.? Orari e fasce di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

