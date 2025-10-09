Vendita delle quote delle terme video social del sindaco | Il consiglio comunale non è stato escluso L' opposizione | Non è così
Poco meno di cinque minuti “per qualche considerazione sulle polemiche alimentate dai gruppi di minoranza dopo il recente consiglio comunale di approvazione del bilancio consolidato”. Il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, ha pubblicato sui social un video per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: vendita - quote
Vendita delle quote delle Terme, l'opposizione a Castrocaro: "La Corte dei Conti ha mandato gli atti in Procura"
#GiorgioArmani, avviati i primi contatti per la vendita delle quote. #LOréal tra i soggetti coinvolti - X Vai su X
Cessione #Milan, ci sono importantissime novità sulla possibile vendita delle quote di maggioranza #rossonere - facebook.com Vai su Facebook
Terme di Agnano: terreni in vendita per pagare gli arretrati dei lavoratori - La prossima settimana i colloqui per tentare di abbinare le competenze personali con i posti disponibili nelle società partecipate. Riporta rainews.it