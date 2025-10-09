Velo Islamico svolta storica del Governo | si rischiano fino a 5 anni di reclusione

Il Governo lancia una proposta per limitare il separatismi islamico: divieto del velo integrale, lotta ai matrimoni combinati e non solo. Ma gli Imam protestano. Scatta la battaglia politica Una svolta storica, una presa di posizione forte, che potrebbe portare ad una grande novità. Il Governo ha studiato una legge che vieta il velo integrale. La proposta è stata studiata per limitare il “separatismo islamico ” e combattere un’usanza che da anni si è ormai radicata anche nel nostro Paese. Basta infatti entrare in un qualsiasi negozio, o aspettare l’uscita da scuola dei propri figli, per incrociare donne che, con un velo integrale, non lasciano vedere neanche una minima parte del proprio viso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

