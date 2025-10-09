Velo Islamico svolta storica del Governo | si rischiano fino a 5 anni di reclusione

Cityrumors.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo lancia una proposta per limitare il separatismi islamico: divieto del velo integrale, lotta ai matrimoni combinati e non solo. Ma gli Imam protestano. Scatta la battaglia politica  Una svolta storica, una presa di posizione forte, che potrebbe portare ad una grande novità. Il Governo ha studiato una legge che vieta il velo integrale. La proposta è stata studiata per limitare  il “separatismo islamico ” e combattere un’usanza che da anni si è ormai radicata anche nel nostro Paese. Basta infatti entrare in un qualsiasi negozio, o aspettare l’uscita da scuola dei propri figli, per incrociare donne che, con un velo integrale, non lasciano vedere neanche una minima parte del proprio viso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

velo islamico svolta storica del governo si rischiano fino a 5 anni di reclusione

© Cityrumors.it - Velo Islamico, svolta storica del Governo: si rischiano fino a 5 anni di reclusione

In questa notizia si parla di: velo - islamico

Fratelli d’Italia presenta proposta di legge contro il separatismo islamico: sanzioni fino a 3mila euro per velo integrale anche a scuola

Fratelli d’Italia, progetto di legge contro il fondamentalismo islamico: “Vietato il velo integrale”

“Vietare il velo integrale”, la proposta di Fdi contro il “fondamentalismo islamico”

velo islamico svolta storicaOra anche Fratelli d’Italia vuole vietare il velo islamico: multe fino a 3mila euro per chi lo indossa - FdI ha presentato una proposta di legge per vietare il velo nei luoghi pubblici con multe fino a 3mila euro. Secondo fanpage.it

Multe per il velo islamico, la stretta di FdI che piace alla Lega. Sara Kelany: "Stop alla mortificazione delle donne" - "Affrontiamo il tema del separatismo islamico perché la cronaca ci dice che sta diventando un'urgenza", spiega a Today. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Velo Islamico Svolta Storica