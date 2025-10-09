Vela Ugolini Giubilei brillano nella flotta Gold e volano in testa ai Mondiali Nacra 17!
Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno raggiunto con pieno merito la leadership provvisoria della classifica generale al termine della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio azzurro ha vinto infatti le prime due regate della flotta Gold e sarebbe balzato al comando della graduatoria anche con il format tradizionale, quindi senza il reset effettuato in quest’occasione dopo le Qualifying Series. In ogni caso UgoliniGiubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo iridato un anno fa a La Grande Motte, guidano la classifica assoluta a quota 5 punti (avendone accumulati 3 d’ufficio per il terzo posto maturato ieri dopo sei regate di qualificazione) e fanno subito un importante passo in avanti verso l’accesso alla finalissima (riservata solo a quattro barche) che assegnerà il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vela - ugolini
Vela, Ugolini/Giubilei sfidano i britannici Gimson/Burnet ai Mondiali Nacra 17 con un nuovo format
Vela, Ugolini/Giubilei chiudono al terzo posto la fase di qualificazione ai Mondiali Nacra 17
GRANDE VELA OLIMPICA A CAGLIARI - Mondiali delle tre classi olimpiche acrobatiche 49er, FX, Nacra 17: come è andato il Day 1 - GLI AZZURRI E TANTE MEDAGLIE OLIMPICHE A CONFRONTO IN SARDEGNA - Tre prove per tutte le classi. Buon avvio in - facebook.com Vai su Facebook
Vela, Ugolini/Giubilei brillano nella flotta Gold e volano in testa ai Mondiali Nacra 17! - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno raggiunto con pieno merito la leadership provvisoria della classifica generale al termine della terza giornata ... Come scrive oasport.it
Vela, Ugolini/Giubilei chiudono al terzo posto la fase di qualificazione ai Mondiali Nacra 17 - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cominciano a salire di colpi e ottengono il miglior punteggio parziale assoluto nella seconda giornata dei Campionati ... Riporta oasport.it