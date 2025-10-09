Vela Ugolini Giubilei brillano nella flotta Gold e volano in testa ai Mondiali Nacra 17!

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno raggiunto con pieno merito la leadership provvisoria della classifica generale al termine della terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio azzurro ha vinto infatti le prime due regate della flotta Gold e sarebbe balzato al comando della graduatoria anche con il format tradizionale, quindi senza il reset effettuato in quest’occasione dopo le Qualifying Series. In ogni caso UgoliniGiubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo iridato un anno fa a La Grande Motte, guidano la classifica assoluta a quota 5 punti (avendone accumulati 3 d’ufficio per il terzo posto maturato ieri dopo sei regate di qualificazione) e fanno subito un importante passo in avanti verso l’accesso alla finalissima (riservata solo a quattro barche) che assegnerà il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

