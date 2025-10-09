Vela | Germani-Caruso quarte dopo il day-3 ai Mondiali 49erFx Le azzurre accedono alla seconda fase
Salgono di colpi Jana Germani e Bianca Caruso. Il binomio azzurro ha infatti chiuso al quarto posto la prima fase dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49erFX, rassegna attualmente in fase di svolgimento a Cagliari, precisamente sulle acque di Quarto Sant’Elena. Prestazione importante per le nostre portacolori, in questo day-3 costantemente in top 5 nei segmenti disputati. Nello specifico le atlete hanno raccolto Il quinto, il quarto ed il secondo posto, arrivando così a 41 punti netti. Al vertice ci sono invece le svedesi Vilma Bobek-Ebba Berntsson, oggi autrici di un 6-1-1 che ha consentito loro di volare a quota 36 precedendo le canadesi Georgia Lewin-LaFrance-Antonia Lewin Lafrance, seconde a 36 davanti alle spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero, terze a 37. 🔗 Leggi su Oasport.it
