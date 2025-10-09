Vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro d’indennizzo per la morte del marito durante il Covid

La Corte d’Appello di Bologna ha condannato una vedova di Parma a restituire 200mila euro alla compagnia assicurativa, oltre a 24mila euro di spese legali. La donna aveva ottenuto il pagamento della somma in primo grado, dopo la morte del marito avvenuta nel marzo 2020 per complicazioni dovute al coronavirus. Il Tribunale di Parma, accogliendo la tesi della legale Francesca Barbuti, aveva riconosciuto alla donna il diritto all’indennizzo previsto dalla polizza stipulata dal marito, un dipendente di una concessionaria d’auto. La compagnia assicurativa era stata quindi condannata a versare il premio, considerata la morte «improvvisa e violenta» dell’assicurato. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: vedova - parma

Parma, vedova per il Covid deve restituire 200.000 euro alla polizza assicurativa: «E dovrà pagare anche le spese legali» - X Vai su X

Si sono svolti ieri mattina a Imola i funerali di Vittoria Fiorasi, 88 anni, vedova del brigadiere dei carabinieri Andrea... - facebook.com Vai su Facebook

Parma, vedova per il Covid deve restituire 200mila euro: la scelta della Corte e perché i virus non è un "infortunio" assicurativo - Nel 2020 l'Italia ha vissuto una delle pagine più buie della sua storia recente con la pandemia ... Riporta ilmessaggero.it

Parma, vedova per il Covid deve restituire 200.000 euro alla polizza assicurativa: «E dovrà pagare anche le spese legali» - La sentenza della Corte d'appello di Bologna: la donna ha due figli minorenni e il marito lavorava in una concessionaria d'auto. Si legge su msn.com