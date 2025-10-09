Vede i poliziotti e scappa | arrestato minorenne

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vista della pattuglia si è dato alla fuga. Da lì ne è nato un movimentato inseguimento per le vie di Monza, prima a piedi e poi in auto, che ha portato alla cattura del ‘fuggiasco’ – che aveva con sé una lama di 19 centimetri – e la sua traduzione in carcere.Il fattoNel pomeriggio del 7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vede - poliziotti

Vede i poliziotti, tenta di speronarli con l’auto e poi fugge contromano: rocambolesco inseguimento nel centro di Parma

Vede i poliziotti e si dilegua: preso e arrestato

Vede i poliziotti a Genova e lancia una ciotola di vetro dal bar: 25enne arrestato e agenti in ospedale

vede poliziotti scappa arrestatoCagliari, al semaforo vede la polizia e scappa: sorpreso con la cocaina - Arrestato dalla polizia, ieri notte, un 23enne di Cagliari per detenzione di droga ai fini di spaccio. Secondo youtg.net

vede poliziotti scappa arrestatoTerni, aggredisce e rapina la ex minorenne e ferisce un poliziotto e un carabiniere: arrestato ventenne egiziano - Pedina la ex fidanzata minorenne, l’aspetta fuori da un locale, l’aggredisce, le strappa via la borsa facendola cadere a terra. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Vede Poliziotti Scappa Arrestato