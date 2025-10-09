Cinque mesi di pontificato e tanto da apprendere sulla diplomazia vaticana. L’ammissione è arrivata dallo stesso Leone XIV che ha assicurato di avere “davanti ancora una lunga strada per imparare”. Se, infatti, la parte “ pastorale ” è stata finora quella più facile, il Papa si è detto “sorpreso” dal fatto di essere stato “scaraventato al livello di leader mondiale ”. Tutto è pubblico: “La gente sa delle conversazioni telefoniche o degli incontri che ho avuto con i capi di Stato di una serie di diversi governi e Paesi del mondo”. Per quanto riguarda il ruolo diplomatico della Santa Sede, Prevost ha spiegato: “Sono tutte cose nuove per me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vaticano-Israele, dove nasce l'incidente diplomatico: il cortocircuito Prevost-Parolin e i dubbi sulla vera politica estera della Santa Sede