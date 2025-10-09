Variante passo in avanti L’opera costerà 5 milioni

Ulteriore passo in avanti per realizzare la nuova viabilità tra Ponte Leonardo e il centro direzionale di viale Matteotti a Montevarchi, la "variantina" considerata strategica per migliorare i collegamenti tra le varie zone dell’abitato e non solo, decongestionando una volta per tutte via Marconi e viale Diaz, il tratto urbano della Regionale 69. La Giunta di Palazzo Varchi ha approvato di recente le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini nell’ambito del procedimento di esproprio relativo alla realizzazione dell’arteria, atto fondamentale per la prosecuzione dell’iter dell’opera pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

