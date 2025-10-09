Valmadrera le proposte culturali per l' autunno 2025
Un autunno ricco di appuntamenti. È quello che aspetta i cittadini di Valmadrera, dove l'amministrazione comunale ha presentato il calendario culturale che accompagnerà la città da ottobre a dicembre 2025. L'assessorato alla cultura e la biblioteca civica hanno messo in campo una programmazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
