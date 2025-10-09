Valle dell’Irno la rivoluzione economica con il progetto Io Risparmio – for the people

Un progetto pensato per andare incontro alle esigenze della comunità, ma soprattutto per consentire di ottenere risparmi in termini economici con conseguente alleggerimento dei costi del carrello della spesa offrendo un valido sostegno ai giovani e una spinta all’economia locale. Si tratta di “Io Risparmio for the people”, un progetto ideato da Antonio Cerrato, residente a Penta di Fisciano, titolare di un’agenzia di marketing e comunicazione, che attraverso approfondite analisi di mercato ha cercato di individuare i modelli attraverso i quali costruire un format in grado di dare respiro alle locali attività commerciali, spesso schiacciate dal peso delle multinazionali, e di fornire uno strumento di supporto per i cittadini che non gravasse sui loro portafogli. 🔗 Leggi su Zon.it

