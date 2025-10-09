Valeria Marini pronta a scusarsi con la madre Gianna Orrù | Lei viene prima di tutto non cerco visibilità

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Marini è tornata a parlare del complicato rapporto con la madre Gianna Orrù, che non sente da mesi. Nonostante non abbia capito il motivo della sua lontananza, la showgirl è pronta a chiederle scusa: "Lei viene prima di tutto, non sto sfruttando la situazione per visibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valeria - marini

Valeria Marini ospite di 'Venerdì da star' a Eliopoli

Valeria Marini truffata: l’ultimo video caricato da un altro canale

Truffa a Valeria Marini: il video della canzone 'Baci stellari'

valeria marini pronta scusarsiValeria Marini pronta a scusarsi con la madre Gianna Orrù: “Lei viene prima di tutto, non cerco visibilità” - Valeria Marini è tornata a parlare del complicato rapporto con la madre Gianna Orrù, che non sente da mesi. Riporta fanpage.it

valeria marini pronta scusarsi“Non ho mai usato questa situazione per ottenere visibilità, anzi un po’ mi danneggia sul lavoro ma mia madre viene prima di tutto. Si è isolata, non parla con nessuno ... - La showgirl risponde alle accuse di Gianna Orrù a Domenica In: "La tengo sul piedistallo, c'è sempre stato il mio supporto" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Valeria Marini Pronta Scusarsi