valeria marini lancia un appello alla madre a vita in diretta

News tv. “Mamma, io.”: Valeria Marini, l’appello alla madre a “Vita in diretta” – C’è stato un momento di silenzio, poi la voce si è incrinata. L’ospite, visibilmente emozionata, ha provato a trattenere le lacrime davanti alle telecamere de La Vita in Diretta. Non si parlava di carriera o di gossip, ma di affetti, di famiglia, di ferite ancora aperte. E, soprattutto, del rapporto complicato con una madre che si sarebbe allontanata dopo una vicenda dolorosa. Seduta accanto ad Alberto Matano, la showgirl ha cercato di chiarire la situazione e di difendere il legame con la donna che l’ha cresciuta, finita di recente al centro delle cronache per una pesante truffa economica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

