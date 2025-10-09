Valentina Ruggeri | Il mondo dello spettacolo almeno in Italia dà quasi per scontato che tu dopo la gravidanza abbia concluso la tua carriera

Valentina Ruggeri, tra i protagonisti della serie Rai La ricetta della felicità, a tre anni dalla nascita del suo primo figlio riflette su cosa voglia dire essere madre: «Nel mondo dello spettacolo, diventare mamma significa che tu hai chiuso, fine dei giochi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Valentina Ruggeri: «Il mondo dello spettacolo, almeno in Italia, dà quasi per scontato che tu, dopo la gravidanza, abbia concluso la tua carriera»

In questa notizia si parla di: valentina - ruggeri

La ricetta della felicità: alla scoperta delle location con Valentina Ruggeri

Valentina Ruggeri - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Ruggeri: «Il mondo dello spettacolo, almeno in Italia, dà quasi per scontato che tu, dopo la gravidanza, abbia concluso la tua carriera» - Valentina Ruggeri, tra i protagonisti della serie Rai La ricetta della felicità, a tre anni dalla nascita del suo primo figlio riflette su cosa voglia dire essere madre: «Nel mondo dello spettacolo, d ... Scrive vanityfair.it

Perché Claudia Ruggeri ha lasciato Avanti un altro - Dopo quattordici anni ad Avanti un altro, Claudia Ruggeri – cognata di Sonia Bruganelli – ha deciso di lasciare il game show di Paolo Bonolis ... Lo riporta dilei.it