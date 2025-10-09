Valentina Persia riparte col suo show prima ospite Belen | Se conduco io Affari Tuoi faccio il doppio di De Martino

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'irriverente comica romana torna sul Nove con quattro nuove puntate di "Sinceramente Persia - One Milf Show". A Fanpage.it racconta la sua idea di televisione: "De Martino è bravo, ma se conduco io Affari Tuoi faccio il doppio degli ascolti". E su Belen: "È come me, non gliene frega un ca**o delle critiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

