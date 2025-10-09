Valentina Persia di cosa parla il suo nuovo show che avrà ospite Belen Rodriguez
Valentina Persia torna in televisione con una nuova trasmissione e sceglie come primo ospite Belen Rodriguez. Lo show si intitola Sinceramente Persia- On Milf Show e andrà in onda su Nove da giovedì 9 ottobre. Di cosa parla il nuovo show di Valentina Persia. Valentina Persia dunque porta su Nove una trasmissione tutta al femminile che arriva dopo ben 30 anni di carriera. Una svolta importante per la comica che cercherà nello show di esplorare l’universo femminile, affrontando anche argomenti particolari e temi di attualità. Accanto a lei, per fornire un punto di vista maschile, ci saranno Omar Fantini e Alessio Viola. 🔗 Leggi su Dilei.it
