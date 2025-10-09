Valdambra Trail Il prossimo week end grande evento tra sport cibo e natura
Arezzo, 09 ottobre 2025 – Dal 10 al 12 ottobre si terrà la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva di Badia Agnano che unisce corsa, natura e buon cibo. Un evento ormai consolidato che coinvolge anche il territorio di Montevarchi, in particolare con la gara più lunga e impegnativa, la “66 MILES” di ben 105 chilometri. Ma la Valdambra Trail è pensata per tutti, accanto alla 66 MILES, sono previsti altri percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, come l’ultra trail da 51 km, e i tracciati da 29 km e 14 km, che possono essere affrontati anche in modalità non competitiva, scegliendo di partecipare camminando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pizza Party al Valdambra Trail! Venerdì 10 ottobre scaldate i forni (e gli appetiti): all’Ortale vi aspetta la nostra serata 100% pizzeria! Per l’occasione effettueremo solo servizio pizzeria, aperto a tutti, atleti, amici, curiosi e amanti della pizza. Alle 23:30 tutti p - facebook.com Vai su Facebook
