Vajont dopo 62 anni dalla tragedia le ferite sono ancora vive
Il 9 ottobre del 1963 alle ore 22:39 una frana si staccò dal monte Toc e precipitò nell'invaso della diga causando la morte di 1917 persone.
Schianto dopo l’allenamento, morti due calciatori del Maniago Vajont: Danilo Boz e Fabio Rosa avevano 19 anni
Vajont, 62 anni dopo. La voce di un superstite all’Astra con Giuseppe "Bepi" Vazza
Vajont, 62 anni dopo: il ricordo di una tragedia che resta monito per l’Italia
Vajont, 62 anni dopo: il legame profondo tra la memoria del disastro e l'Abruzzo - La tragedia del Vajont resta una ferita ancora aperta nella coscienza del Paese ma anche un esempio di memoria condivisa con l'Abruzzo.
Vajont, «quando il progresso dimentica il rispetto per l'uomo» - Le parole del presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, che ha aperto la seduta ricordando le vittime del 9 ottobre 1963