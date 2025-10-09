Vajont 62 anni dopo | il ricordo di una tragedia che resta monito per l’Italia

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 9 ottobre 1963, in pochi minuti, oltre 1.900 persone persero la vita. Famiglie intere furono cancellate, case e sogni spazzati via da una colata d’acqua e fango che cambiò per sempre il volto di quelle vallate e la coscienza del Paese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

vajont 62 anni dopo il ricordo di una tragedia che resta monito per l8217italia

© Repubblica.it - Vajont, 62 anni dopo: il ricordo di una tragedia che resta monito per l’Italia

In questa notizia si parla di: vajont - anni

Incidente in galleria a Pordenone, morti a 19 anni Fabio Rosa e Danilo Boz: erano calciatori del Maniago Vajont, tornavano dall'allenamento

Fabio Rosa e Danilo Boz morti nell'incidente frontale con un'altra auto: avevano 19 anni e stavano tornando a casa dall'allenamento con il Maniago Vajont

Fabio Rosa e Danilo Boz morti nel frontale con un'altra auto: avevano 19 anni, stavano tornando a casa dall'allenamento con il Maniago Vajont

vajont 62 anni dopoVajont, 62 anni dopo: il legame profondo tra la memoria del disastro e l’Abruzzo - La tragedia del Vajont resta una ferita ancora aperta nella coscienza del Paese ma anche un esempio di memoria condivisa con l’Abruzzo. laquilablog.it scrive

vajont 62 anni dopoVajont, 9 ottobre 1963: quattro minuti per cancellare una valle - 62 anni fa, a Belluno, un’onda alta come una montagna cancellò Longarone e altri paesi, uccidendo 1917 persone. Da metropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Vajont 62 Anni Dopo