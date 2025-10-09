Vacherot è in semifinale a Shanghai ma non ci crede | Che giorno è? Un anno fa stavo sul divano
"Il monegasco sorprende tutti a Shanghai: dopo il successo su Rune vola in semifinale di un Masters 1000, entra per la prima volta nella top 100 e scoppia in lacrime di gioia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ATP Shanghai 2025, Djokovic e Rune vedono la semifinale. Vacherot e Bergs vogliono sognare ancora
ATP 1000 Shanghai 2025 Quarti di Finale D. Medvedev A. De Minaur A.Rinderknech F. Auger-Aliasime Z.Bergs N. Djokovic H. Rune V. Vacherot - facebook.com Vai su Facebook
