Vaccini antinfluenzali la situazione regione per regione | dove sono gratuiti

L’appello degli esperti è chiaro: occorre immunizzarsi per tempo in vista dell’arrivo dell’ influenza stagionale. Le campagne di vaccinazione sono già iniziate, seppure con modalità e calendari differenti da Regione a Regione. Ciò che accomuna tutto il territorio, però, è la previsione che all’influenza posso sommarsi il Covid-19, ancora insidioso per i soggetti a rischio. Ecco le indicazioni delle Autorità sanitarie e la mappa delle campagne vaccinali. Le previsioni di un’influenza “pesante”. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università di Milano, l’autunno appena inizio e l’inverno che ne seguirà potrà portare un’influenza “pesante”, con 16 milioni di contagi stimati dagli esperti e dovuti anche ad altri tipi di virus. 🔗 Leggi su Dilei.it

