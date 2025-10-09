È meno negativo del previsto il bilancio del turismo a Cesenatico, riferito ai primi otto mesi dell’anno, ma è chiaro che occorre intervenire. Secondo le statistiche pubblicate dalla Regione Emilia-Romagna, i dati turistici relativi al periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto, vedono la località balneare mostrare una sostanziale tenuta negli arrivi, ma evidenzia una flessione nelle presenze complessive. Nel dettaglio, da gennaio ad agosto 2025, si sono registrati 540.257 arrivi, in linea con lo stesso periodo dello scorso anno; mentre le presenze totali si fermano invece a 2.983.118, con una diminuzione del 3,8 percento, sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vacanze sempre più corte. Ma ci sono più stranieri