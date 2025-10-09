Va sotto casa dell’ex nonostante il divieto | arrestato
Zola Pedrosa (Bologna), 9 ottobre 2025 – Nonostante il divieto del giudice, si è presentato sotto casa dell’ex compagna, dando vita a una violenta lite. È così che un 41enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette a Zola Pedrosa, con l’accusa di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che nella serata di ieri ha chiamato il 112 dopo aver sentito urla e richieste d’aiuto provenire dall’appartamento accanto. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sotto - casa
Faida tra Quartieri Spagnoli e Pallonetto, colpi di pistola sotto casa del rivale
Famiglie sotto scacco di 2 bulli minorenni: “Non siamo liberi in casa nostra”
Morto in casa, cintura stretta al collo: indagini per omicidio. Gli amici sotto choc: “Si stava trasferendo a Roma”
Caso Orlandi e gialli collegati, spunta una A112 del 1975, parcheggiata sotto casa del superteste Marco Accetti. Fu usata nei sequestri? - X Vai su X
Si è appostato sotto casa della ex, fino a notte fonda, poi l’ha sorpresa nell’androne e le ha passato la lama di un rasoio elettrico sulla testa, da parte a parte, per lasciarle un marchio. Indaga la polizia sull’aggressione subita nella notte a Firenze, da una ragaz - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, sotto casa dell’ex con la mannaia poi filma le minacce: condannato - ANCONA Va sotto casa dell’ex moglie con la mannaia, filma le minacce e posta i video sui social. Come scrive corriereadriatico.it