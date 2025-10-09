Va sotto casa dell’ex nonostante il divieto | arrestato

Zola Pedrosa (Bologna), 9 ottobre 2025 – Nonostante il divieto del giudice, si è presentato sotto casa dell’ex compagna, dando vita a una violenta lite. È così che un 41enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette a Zola Pedrosa, con l’accusa di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che nella serata di ieri ha chiamato il 112 dopo aver sentito urla e richieste d’aiuto provenire dall’appartamento accanto. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

