Nella giornata di ieri, l’Unione Sindacale Italiana Marina, ha stipulato con il Centro Studi Piero Calamandrei, una convenzione per corsi di formazione universitaria e post-universitaria, dedicata agli iscritti e ai loro familiari che vogliono intraprendere un percorso di studi giuridici o partecipare ad un concorso pubblico. Il Centro Studi Piero Calamandrei, fondato nel 2016, ha sede nel Centro Direzionale di Napoli. È nato da un’idea geniale e dalla profonda amicizia di due giovani giuristi, l’avv. Raffaele Torrese e l’avv. Alessio Savarese. Oggi, il Centro Studi, avvalendosi di docenti dell’Università “Federico II” di Napoli, costituisce un’importante scuola di alta formazione giuridica per la preparazione all’esame di avvocato, al concorso di magistratura e per tutti i concorsi pubblici nel campo giuridico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

USIM: Importante convenzione esclusiva con il Centro Studi Piero Calamandrei di Napoli