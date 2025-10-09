Usb denuncia carenze igienico-sanitarie nei locali del 118 presso Cittadella della Carità e via Ancona

Tarantini Time Quotidiano "Come Usb Sanità Taranto, denunciamo con forza le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui il personale è costretto ad operare presso la postazione SET 118 TA NORD, nei locali della Cittadella della Carità, nonché in via Ancona. Da mesi, i lavoratori segnalano problematiche non più tollerabili: ambienti insalubri, mancanza di adeguata pulizia e sanificazione, servizi igienici non funzionanti, carenze strutturali e situazioni che mettono a rischio la sicurezza elettrica e l'efficienza dei mezzi. A ciò si aggiunge l'assenza di spazi idonei alla permanenza durante i turni di servizio, con conseguente compromissione delle condizioni minime di vivibilità.

In questa notizia si parla di: denuncia - carenze

