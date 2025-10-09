Ursula von der Leyen salva | il Parlamento Ue respinge entrambe le mozioni di censura

Da Strasburgo – Ursula von der Leyen è salva. Come previsto, il Parlamento europeo ha respinto entrambe le mozioni di censura, presentate da due schieramenti politicamente opposti: la sinistra radicale (The Left) e l’estrema destra dei Patrioti per l’Europa. Uniti dall’opposizione ma divisi nelle motivazioni, i due gruppi chiedevano la testa della presidente, accusandola – seppur con argomentazioni differenti – di aver tradito l’Europa. Il testo presentato dalla Sinistra è stato bocciato con 383 voti (133 a favore e 78 astenuti). Quello proposto dai Patrioti con 378 voti (179 a favore e 37 astenuti). 🔗 Leggi su Open.online