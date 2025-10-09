Upamecano Inter Romano spiega tutto | È stata un’idea ad agosto! La concorrenza e gli scenari per il possibile colpo a zero

Inter News 24 per l’anno prossimo. Il nome di Dayot Upamecano, potente difensore centrale francese, entra nel novero dei sogni di mercato dell’Inter in vista di un possibile rafforzamento del reparto arretrato per la stagione 2026 ( tutte le ultime novità sul calciomercato dell’Inter ). Il giocatore del Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno, una situazione che, almeno in teoria, potrebbe trasformarlo in una preziosa opportunità a parametro zero. Tuttavia, la strada per arrivare al classe ’98 è tutt’altro che in discesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Romano: 'L'Inter apprezza Upamecano, la Juve è pronta a parlare del rinnovo con Yildiz' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter starebbe valutando il profilo di Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco che andrà in scadenza di ... Come scrive it.blastingnews.com

Inter, per la difesa sogno Upamecano - L'Inter ha iniziato la scorsa estate un processo che porterà, gradualmente, a un ringiovanimento della rosa dal reparto difensivo fino ad alcuni elementi del centrocampo. Segnala sportmediaset.mediaset.it

